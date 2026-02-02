2月8日（日）東京競馬場で行われる、第76回東京新聞杯（G3・4歳上オープン・芝1600m）の登録馬は下記の通り。昨年の覇者で、マイルチャンピオンシップ3着のウォーターリヒトなど16頭がエントリー。【東京新聞杯】ウォーターリヒトが重賞初制覇…武豊ボンドガールは2着16頭がエントリーウォーターリヒト58.0ウンブライル55.0エルトンバローズ58.0エンペラーズソード57.0オフトレイル59.0サクラトゥジュール57.0シャン