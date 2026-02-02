2月8日（日）京都競馬場で行われる、第66回きさらぎ賞（G3・3歳オープン・芝1800m）の登録馬は下記の通り。春のクラシック戦線へ繋がる重要な一戦。2024年セレクトセールで6億4900万円（税込）の価格で話題となったエムズビギンなど10頭がエントリー。【東京3R】5億9000万円ホースが勝ち上がる10頭がエントリーエムズビギン57.0コレオシークエンス57.0ゴーイントゥスカイ57.0サトノアイボリー57.0ショウナンガルフ57.0