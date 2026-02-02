2月1日、帯広競馬場で行われた11R・ヒロインズカップ（BG1・4歳上牝・ダ直200m）は、今井千尋騎乗の1番人気、サクラヒメ（牝8・ばんえい・今井茂雅）が勝利した。2着に2番人気のダイヤカツヒメ（牝7・ばんえい・久田守）、3着にスカーレット（牝5・ばんえい・大橋和則）が入った。勝ちタイムは2:06.1（馬場水分1.7％）。道中は第一障害を先頭で越えたスカーレットが先行するが、中間点を過ぎたあたりでスーパードリームが先頭