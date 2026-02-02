2月1日、高知競馬場で行われた5R・黒潮スプリンターズカップ（4歳上・ダ1300m）は、宮川実騎乗の9番人気、ウインザナドゥ（牡8・高知・打越勇児）が勝利した。3/4馬身差の2着に1番人気のミスズグランドオー（牡8・高知・目迫大輔）、3着にロレンツォ（牡8・高知・田中守）が入った。勝ちタイムは1:22.7（良）。2番人気で落合玄太騎乗、ポリゴンウェイヴ（牡6・浦和・小久保智）は、4着敗退。レース序盤、浦和ポリゴンウェイ