チアリーダーのイ・ミレが、余裕ある休暇を楽しむ姿を公開して話題だ。イ・ミレは1月31日、自身のSNSに「ただ、良かった」という言葉とともに数枚の写真を公開した。写真の中のイ・ミレは、海外のリゾートと思わしきプールでビキニを着用し、ポーズをとっている。晴天によく映える鮮やかな色合いのトップスと、すらりとした脚線美が際立つパンツを選択し、魅力を披露した。【写真】“現役女子高生”“完璧ボディ女神”魅惑の韓国美