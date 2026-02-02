金正恩体制の聖地とされる白頭山一帯の三池淵観光地区では、氷点下30度近い厳寒の中でも建設工事が続けられており、動員された突撃隊員の間で凍傷にかかる事例が相次いでいるという。デイリーNKの内部情報筋が明らかにした。昨年12月、金正恩総書記は三池淵ホテルの竣工式に出席した。報道映像では、愛娘のジュエ氏と終始身体を寄せ合う姿が強調され、国家行事としては異様な父娘の密着演出が目立っていた。しかし、その華やかで“