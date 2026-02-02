◆静岡県高校サッカー新人戦▽決勝静岡学園３―０藤枝東（１日、藤枝総合サッカー場）決勝が行われ、静岡学園が藤枝東を３―０で下して３連覇を飾った。計３１ゴールと高い攻撃力が目立った静学だが、全６試合を完封勝利と、守備も堅かった。なかでもＧＫ田辺匠真（２年）は、この日も抜群の反応を見せた。前半３６分のピンチで、ニアサイドへのシュートに横っ跳びしてガッチリとキャッチ。「ファーに打たれると予想しつつも