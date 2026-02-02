働き方改革の一環として、仕事と生活を均衡させる「ワーク・ライフ・バランス」という考え方が日本では進められている。だが、世界の一流は「ワーク・ライフ・ハーモニー」、すなわち、仕事と生活をうまく統合して調和させることが、仕事と生活の向上につながると考えているという。元マイクロソフト社役員でクロスリバー代表取締役を務め、「休み方改革」を唱える著書『世界の一流は「休日」に何をしているのか』をもつ越川慎司氏