突然ですが、「空自」の正式名称知っていますか？防衛省に属する…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「航空自衛隊」でした！空自とは「航空自衛隊」を省略した言葉です。航空自衛隊は、日本の自衛隊を構成する三つの組織の一つで、主に日本の空の防衛を担当しています。戦闘機や輸送機、早期警戒機などの航空機を運用し、領空の監視や防空任務、災害派遣などを行っています。具体的な任務には、他国の航空機が日本の領空