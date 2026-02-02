ミラノ・コルティナ五輪の男子スピードスケート日本代表の新濱立也選手が日本時間1日、2度目の五輪へ向け、現地空港に到着しました新濱選手は取材に応じ「インテルで最終調整して、あと2週間ってところまで来た。ミラノに入ってさらに最終調整した上で挑めれば良いかなと思います」と状態を明かし、「ミラノの氷がどんな氷かわからないのでそこに上手くアジャスト出来ればなという思いではあります」と最終調整について話しました