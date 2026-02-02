就職などの進路選択に役立ててもらおうと、大分県日田・玖珠地域の高校2年生向けに、地元企業が仕事内容や魅力をPRする合同企業説明会が1月29日、日田市のSWS西日本アリーナ日田であった。毎年恒例で、48社がブースを出した。約300人の生徒が担当者の説明に耳を傾けた。日田市内の5高校と玖珠町の玖珠美山高の生徒が、建設や電気、土木、福祉、金融など各業種のブースを回った。昨年、社名を九電工から変更した建設業「クラフ