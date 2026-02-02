福岡県糸島市長選は1日投開票され、無所属現職の月形祐二氏（67）＝自民、公明推薦＝が、無所属新人で大学名誉教授の中村萬里氏（72）との一騎打ちを制して、4選を果たした。月形氏は「次の世代が誇れるまちをつくる」などと呼びかけ、支持を集めた。