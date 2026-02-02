長崎県警の前田勇太本部長（50）がこのほど着任し、「強く頼れる警察を体現したい」と抱負を語った。前任は災害対応などの危機管理をする部門に所属。1月23日に県警本部で開いた記者会見では「気候変動などにより災害は激甚化している。安心安全の確保にしっかり取り組む」と話した。県内では知事選と衆院選の二つの選挙期間が重なったことにも触れ「公平中立な選挙のために、厳正な取り締まりや要人警護にも力を尽くしたい