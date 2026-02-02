長崎市選管は1日、期日前投票所で投票用紙の二重交付があり、そのまま投票されたとみられると発表した。用紙が特定できず有効票として扱われるという。誤交付があったのは、サニー道の尾店（同市葉山1丁目）の期日前投票所。市によると、1月31日午後、前日までに知事選と衆院選の期日前投票を済ませ、この日は県議選補欠選挙の投票に訪れた有権者1人に対し、知事選と衆院選（小選挙区、比例代表）の投票用紙3枚も交付した。