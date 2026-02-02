長崎県の対馬海上保安部は2025年の海難事故の年間発生状況（速報値）を発表した。船舶事故が急増し、19件（前年比12件増）だった。漁船によるものが最も多く11件（同7件増）で、プレジャーボート7件（同6件増）が続いた。漁船は見張りが不十分で衝突するケースが相次いだ。海への転落など人身事故に遭ったのは11人で、このうち5人が死亡した。