長崎県平戸市の景勝地、川内（かわち）峠の野焼きが1日行われ、多くの見物客や写真愛好家らが春を呼ぶ“炎のショー”を楽しんだ。草原の景観保全などを目的に、周辺地域の住民や消防団員らが協力して毎春行う。この日は冷たい風が吹く中、三つの丘の計約30ヘクタールに順次、火が放たれた。乱舞する炎、枯れ草が発する激しい音と熱波に人々は魅了された。4年前に平戸へ移住したデザイナーの家長梨沙さん（44）は「千里ケ浜で