バレンタインデーに向けて販売するチョコレートの味見会が1日、佐賀市の百貨店「佐賀玉屋」で開かれた。応募した約160人から選ばれた女性や夫婦など24人が、チョコを食べ比べて人気投票を行った。毎年希望者が殺到するという人気企画。県が開発したかんきつ類「にじゅうまる」をチョコでコーティングした新商品や、ベルギーやオーストリアの有名メーカーの商品など8種類が用意され、参加者は担当者の説明を聞きながら、奥深い