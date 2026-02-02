名古屋市昭和区で2月1日夜、帰宅途中の女性が男に現金などが入ったバッグをひったくられました。男は70代位とみられ、警察が強盗事件として捜査しています。警察によりますと、1日午後9時過ぎ、昭和区小坂町の路上で78歳の女性が歩いて帰宅途中、前方を歩いていた男が後ろを振り返り、女性が持っていたトートバッグを奪って逃げました。トートバッグには現金およそ2万3千円などが入っていたということで、女性は