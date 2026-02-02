潮風が吹き抜ける通りに人影はなく、歯が抜けたように空き地が目立つ。1月下旬、長崎市外海地区（旧外海町）の神浦商店街。「昔は活気があったんだけどねぇ」。日用品店を兼ねた自宅で50年以上暮らす日宇節子さん（81）はつぶやいた。市中心部から車で1時間。かつて約60店舗が軒を連ねた商店街は、海を挟んだ九州最後の炭鉱、池島の住民たちの生活を支えた。2001年に炭鉱が閉山。急速ににぎわいを失った。空き家も増え、今営業