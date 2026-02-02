暮らしや産業を支えるエネルギーは、安定的に確保しなくてはならない。安全で地球環境にも配慮した供給体制を求めたい。人工知能（AI）の普及やデジタル化が電力需要を押し上げている。AIは大量のデータを高速で処理するため、通常のデータ処理の何倍もの電力を消費する。全国の電力会社が加盟する電力広域的運営推進機関によると、国内の電力需要は2024年度に減少傾向が止まった。今後10年間で5％程度増えると予想する。