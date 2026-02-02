大規模災害時にトイレが使えなくなる事態に備え、佐賀県みやき町は移動式の「トイレトレーラー」を県内で初めて導入した。タンクやソーラーパネルを備えた温水洗浄機能付きの洋式水洗トイレを積み、断水や停電した地域でも利用できる。避難所のトイレ不足解消だけでなく、他の被災自治体に貸し出すことで災害時の相互支援強化にもつなげる。筑後川に接する同町では、大雨時の内水氾濫対策が長年の課題。冠水によってトイレが流