西武の武内夏暉投手（24）が1日、宮崎県日南市でのキャンプ初日にブルペン入りした。直球に変化球の全球種を交えて43球。1年目の2024年にパ・リーグ新人王に輝いた左腕は開幕ローテ入りへ「より制球力を高めたい」と意気込んだ。北九州市出身で、福岡・八幡南高、国学院大を経てドラフト1位で入団した24年は10勝（6敗）、防御率2・17の好成績を残したが、昨季は左肘の故障などもあり4勝止まり。今オフはけがをしない体づくりと