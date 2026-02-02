WBC日本代表の周東がランチタイムの特打で快音を響かせた。「初日だったので打球のあれこれは気にせず、しっかり振ることを意識した」。柳町と並んで、意欲的にバットを振り込んだ。2大会連続出場のWBCでは主力として期待される。世界屈指のスピードスターは「（WBCは）連覇へいいピースになれるように。（新たに結んだ）5年契約で余裕があると思われるのは嫌。今年はキャリアハイを出したい」と言い切った。昨季まで務めた