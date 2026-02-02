小久保監督が侍ジャパンの壮行試合にS組の主力野手を起用することを明かした。22、23日に宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で対戦。「本来は宮崎では（試合出場は）させないと思っていたが、国を代表するチームに協力しようと。日本の野球ファンのためでもある。侍に対するリスペクトを込めて、試合に出します」と話した。柳田、山川、今宮らS組は調整を一任されており、14日までに合流予定。