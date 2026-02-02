王球団会長が福岡県筑後市のファーム施設でのキャンプを視察した。練習前には「どんどん自分からアピールして」と訓示。C組の若手や育成選手の姿を「随分練習してきたみたいで、初日から体がよく動いていた」と見守った。今月中旬まで調整を一任されたS組で、筑後で始動した柳田、今宮、山川らには「今年期するところを感じるくらいの動き。すごく心強い」と目を細めた。