氷川きよしさん（48）が1月31日、明治座『氷川きよし特別公演』の合同取材会に登場し、共演者と止まらないクロストークを繰り広げました。2月18日まで東京・明治座で開催される『氷川きよし特別公演』は、氷川さんにとって2022年以来、3年半ぶりとなる座長公演。二部構成になっていて、第一部は自身の楽曲をモチーフにしたオリジナル時代劇『白雲の城』、第二部は氷川さんの原点である演歌を中心に新曲やロック、ポップスまで披露