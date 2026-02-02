昨夜(1日)から今朝(2日)にかけて、北海道の南西部や東北で局地的に積雪が急増し、青森県内では除雪が困難な状況になっている所もあります。今日2日の日中から夜にかけても雪雲が発達しやすく、さらなる大雪によって交通の乱れが大きくなるおそれがあります。札幌市や青森県今別町など短い時間で積雪増加昨日1日夜から今日2日朝にかけて、北海道の南西部や、青森県の津軽半島から下北半島に、活発な雪雲がかかりました。札幌市で