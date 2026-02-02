◆サッカー◇静岡県高校新人戦▽決勝静岡学園３−０藤枝東（１日・藤枝総合サッカー場）県決勝が行われ、藤枝東は静岡学園に０−３で敗れ、３大会連続の準優勝となった。６年ぶりの優勝に届かなかった。昨夏の県総体、同秋の県選手権に続いて決勝まで進んだが、またも銀メダル。シュート数も７対１５と圧倒され、ＭＦ川口太崇主将（２年）は「好守の切り替えが速かった。王者の壁は高い、とあらためて思った」と肩を落とし