◇雪印メグミルク杯（１日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝Ｋ点１２３メートル、ヒルサイズ１３７メートル）女子は、岩佐明香（２９）＝大林組＝が連覇を達成。前日のＴＶｈ杯に続き国内大会連勝を達成した。１回目で１位と３・１点差の２位につけると、２回目に最長不倒となる１２４・５メートルで逆転。「１００％したいジャンプが出来たか分からないけれど、結果にはつながったので良かった」と振り返った。今季は国内での戦い