◇雪印メグミルク杯（１日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝Ｋ点１２３メートル、ヒルサイズ１３７メートル）男子成年組は、佐藤慧一（２８）＝雪印メグミルク＝が１回目１３５メートル、２回目１３３・５メートルの２７７・８点で２年ぶりの優勝。小林朔太郎（２５）＝雪印メグミルク＝とのワンツーフィニッシュで自社冠大会に花を添えた。“カツゲンパワー”で負けられない一戦を制した。佐藤慧は１回目１位で迎えた２回目。前