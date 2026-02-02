ヤクルトの25年目左腕・石川雅規が今季46歳のシーズンを迎える。打者は45歳までに引退するイメージが強いのに対し、投手は“45歳の壁”を過ぎても現役を続けた息の長いプレーヤーが目につく。そして、長持ちする投手は左腕という点でも共通している。【久保田龍雄/ライター】【写真特集】平成を彩った、「異色の野球人」たち32年間の現役生活に別れNPB史上初の50歳の支配下登録選手になったのが、中日のレジェンド左腕・山本昌