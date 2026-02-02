東海大札幌高サッカー部のＤＦ鶴尾蓮仁（１８）が、３年越しの夢をかなえた。関東１部・東海大のセレクションに北海道から唯一合格。４月から同校で高みを目指し、「北海道から来てもやれるというのを見せられるよう、自分に厳しくやっていきたい」と、ひたむきに取り組んでいく。東海大への憧れを向上につなげてきた。札幌大谷中に一般受験で入学した当時は「（実力は）一番下だった」。元々は右利きだが試合に出るために左足