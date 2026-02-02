◆サッカー◇静岡県高校新人戦▽決勝静岡学園３−０藤枝東（１日・藤枝総合サッカー場）決勝が行われ、静岡学園が藤枝東を３―０で下して３連覇を飾った。静学は前半１４分にＦＷ坂本健悟（２年）が４試合連続となるゴールを奪って先制。後半２２分に途中出場のＭＦ松永悠輝（２年）がミドルシュートを決めると、同３２分にはＭＦ安永龍生（２年）がＰＫで加点し、昨秋の県選手権準決勝で敗れた雪辱を果たした。藤枝東は３