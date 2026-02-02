衆議院は1月23日に解散され、衆院選は2月8日投開票の日程で実施される。2026年度予算案の審議は“後回し”となり、今年度中の成立は極めて難しい。これに批判の声も決して少なくない。高市早苗首相もそれは覚悟していたようで、1月19日の記者会見では暫定予算の編成にも言及。さらに4月から始まる「小学校の給食無償化」は《あらゆる努力をして、実現してまいります》と強い意欲を示した。（全3回の第1回）＊＊＊給食と同じく“