プロ野球の12球団は1日、沖縄、宮崎両県で春季キャンプをスタートさせた。日本ハム・郡司裕也捕手（28）は沖縄・名護キャンプで背番号3のユニホームを初披露。すでに新庄剛志監督（54）から、ソフトバンクとの3・27開幕戦（みずほペイペイドーム）での「4番・三塁」を指名されており、2016年以来10年ぶりのリーグ制覇＆日本一へ、26年は主砲として他球団を“ドミる”覚悟だ。背番号3が輝いていた。周囲が練習用ユニホームを着