喫煙者の肩身がどんどん狭くなっている昨今である。私の周囲には「オレが何の罪を犯したんだ！ただ、タバコを吸っているだけだなのに！」と嘆く50代後半男性喫煙者もいる。世の中で「タバコヘイト」の機運が高まり、それに追い討ちをかけるようにタバコ税が上がっていき、そうした動きに反比例するようにタバコの販売本数が右肩下がりとなっている。【取材・文＝中川淳一郎（ネットニュース編集者）】【画像】もともと少数派の