プロ野球の12球団は1日、宮崎、沖縄の両県で一斉にキャンプインした。宮崎市ではソフトバンクがリーグ3連覇、2年連続日本一へ始動。今季から選手会長を務める栗原陵矢内野手（29）は特打を行うなど、初日から精力的に動いた。ただ、柳田、近藤らスター選手が2月中旬まで調整を一任されるS組のために不在で、観客1万300人は例年の日曜日より少ない数字に。新選手会長はS組がいなくても魅力あるキャンプにすると“誓い”を立てた。