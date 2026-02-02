鷹の開幕ローテーション入りをかけたサバイバルのゴングが鳴った。ソフトバンクの宮崎キャンプで主力中心のA組はキャンプ初日から10人がブルペン入り。4年目の左腕・松本晴は変化球を交えていきなり100球を投じ、「絶対に先発でシーズンを完走したいので」とアピールした。昨季はキャリアハイの6勝を挙げたが、先発した15試合で6イニング以上を投げたのは2試合にとどまった。小久保監督は「彼の場合、課題はスタミナ。球は一級