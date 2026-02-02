例えば、ボウリングを想像してほしい。1投目に14ポンドのボールを投げた後、2投目に10ポンドのボールに変更。ボールが軽くなった分、バックスイングが1投目よりも高く上がるはずだ。重量やサイズに変化を加えて「適応力」を磨いているのが、侍ジャパンに選出された日本ハム・北山だ。ブルペン投球前はハンドボールを両手でそれぞれわしづかみし、ネットスローを繰り返した。昨季から導入するルーティンで「右手だけでも、左手