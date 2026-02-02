沖縄・名護で日本ハムの春季キャンプがスタートした。その中で高卒であれば、5年目が「勝負の年」と言われる。学年で言えば即戦力として期待され、今季新入団の大卒選手と同じだからだ。畔柳も今季に懸ける思いは強い。今季初実戦となる2日の紅白戦に向け、「結果とかではなく、打者との対戦の感覚をつかむイメージで投げることができれば」と、心は冷静に臨む。昨年11月の秋季キャンプで、新庄監督からシュート習得の指令を受