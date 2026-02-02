ソフトバンクの小久保監督が22、23日に行われるWBC日本代表との練習試合（ひなたサンマリン宮崎）に柳田、山川、今宮の“元侍”3選手を出場させると明言した。自身も日本代表の監督を務めた指揮官は「柳田、山川、今宮も出します。国を代表するチームに対して我々もできることは協力しようと。侍に対するリスペクト」と説明した。投手も開幕ローテーション候補を送り込む予定で「いい投手を出さないと練習にならない。ローテチ