1971年の放送開始から半世紀以上。日曜お昼の茶の間に笑いと幸せを届けてきた「新婚さんいらっしゃい！」（ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）が放送55周年を迎えた。 この大きな節目を記念し、番組ではこれまでの歩みへの感謝と、全国の新婚さんへの力強いエールを込めた「55周年記念ビジュアル」を制作。55周年イヤーとなる本年は、このビジュアルの展開を皮切りに、視聴者への感謝を込めた特別企画を続々と実