災害級の大雪となっている青森市では、市が設置した屋根の雪下ろしを依頼する窓口に電話が殺到しています。青森県では災害級の大雪となっていて、青森市ではきのう、183cmの積雪を観測しました。180センチを超えるのは40年ぶりです。こうした中、青森市はきのう、市の負担で雪下ろしを行う窓口を設置しました。問い合わせ件数は、開始から2時間半で100件近くにのぼったということです。青森市内はきょう、全ての公立の小中学校が臨