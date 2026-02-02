日本ハムのキャンプ恒例となっている「新庄ランチ」が、今年も報道陣に振る舞われた。初日のメニューは沖縄市に店舗を構えるバーベキュー料理をメインとした「パナマ原人」の人気メニュー「バターチキンカレーのジャークチキン乗せ」。大ぶりのチキンが乗った逸品が、キッチンカーに列を作った報道陣に次々と手渡された。