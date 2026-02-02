2月6日に開幕するミラノ・コルティナオリンピックで一部の会場が未完成のため準備の遅れが指摘される中、IOC＝国際オリンピック委員会のコベントリー会長は1日、会見し、「全て順調」だと強調しました。ミラノ・コルティナオリンピックは今週6日に開幕しますが、新設されたミラノのアイスホッケー会場はいまも建設中で、準備の遅れが指摘されています。こうした中、IOCのコベントリー会長は1日、ミラノで会見を開き、準備状況につ