中日ドラゴンズが沖縄のAgreスタジアム北谷で春季キャンプをスタートさせた。キャンプ初日から、ドラフト1位ルーキーの中西聖輝投手とWBC侍ジャパンに選出されている髙橋宏斗投手がブルペン入りし、それぞれが順調な調整ぶりをアピール。新シーズンへ向けて好発進を切った。 【写真を見る】【沖縄キャンプ初日】WBC侍・髙橋宏斗(23)は山本由伸直伝「やり投げ」で始動！ドラ1中西聖輝(2