1989年の第100回天皇賞、圧倒的一番人気はオグリキャップだった。しかし優勝したのは、武豊が騎乗するスーパークリーク。会場全体がオグリの優勝を願うアウェイ状況のなか、武はいかにしてレースを制したのか？武豊、オグリキャップ騎乗の南井克巳、イナリワン騎乗の柴田政人らの証言で、伝説のレースを振り返る。※本稿は、ノンフィクションライターの江面弘也『オグリキャップ 日本でいちばん愛された馬』（講談社）の一部を抜粋