韓国のビーチバレー選手のシン・ジウンとキム・ジョンアが、美スタイル際立つ最新SHOTでファンを魅了している。【写真】韓国ビーチバレー美女、引き締まったアスリート体型シン・ジウンは最近、自身のインスタグラムで「balanced」とキャプションに綴り、数枚のプロフィール写真を公開した。スタジオで撮影されたと見られる写真では、ビーチバレーのユニホームに身を包んだ2人がバレーボールを手にポーズを取っている。シン・ジウ