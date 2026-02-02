プロ野球・巨人の春季キャンプが2月1日から始まりました。初日からピッチャー陣は300ｍを8本、定められた秒数内で走るというツラいメニューが午後に組まれました。しかし、田中将大投手や則本昂大投手などのベテラン勢や、WBCに出場する大勢投手はそれよりも少し軽めのメニューに。そこで山崎伊織投手がおもむろに「あっ、オレWBCあるって言われた」と内海哲也コーチに申告。「あと1人、あと1人」と最後の1人が自分であるとアピー