プロ野球・ヤクルトは1日、沖縄県浦添市で1軍春季キャンプがスタート。山田哲人選手は「自主トレ、キャンプと順調、イメージ通りに練習ができている」と充実した様子を明かしました。プロ16年目、7月には34歳となる山田選手。今シーズンは慣れ親しんだ『セカンド』からコンバートする、新たな挑戦を始めます。「わくわくした気持ちと、やってやるぞという気持ち」で迎えた16年目のシーズン。山田選手が掲げる今シーズンのテーマは